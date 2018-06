Infortunio Marcelo in Serbia-Brasile: Tite costretto al cambio dopo appena 10′, al suo posto dentro Filipe Luis

Infortunio Marcelo, brutte notizie per Tite. Si sta giocando in questi minuti Serbia-Brasile e c’è in palio il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Il commissario tecnico verdeoro è stato però costretto ad operare una sostituzione dopo appena dieci minuti: out Marcelo per un problema fisico.

Il laterale sinistro del Real Madrid ha portato un fastidio muscolare: necessario l’intervento dello staff sanitario sul rettangolo verde, con il terzino, visibilmente frastornato, che è stato costretto al forfait. Al suo posto dentro Filipe Luis, attesi aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore…