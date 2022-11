Stojkovic (Ct Serbia): «Neymar? Ci scusiamo per l’infortunio»

Il Ct della Serbia Dragan Stojkovic ha risposto in conferenza stampa a un giornalista brasiliano riguardo all’infortunio di Neymar

Il Ct della Serbia Dragan Stojkovic ha risposto in conferenza stampa a un giornalista brasiliano riguardo all’infortunio di Neymar. Le sue dichiarazioni:

«Ci scusiamo per l’infortunio di Neymar, non era nostra intenzione. Speriamo che possa fornire molta gioia calcistica in questa Coppa del Mondo».

VLAHOVIC – «Non vi dico se gioca. Quello che è certo è che non ho dubbi, a differenza di quanto accaduto contro il Brasile so già da adesso la formazione che scenderà in campo».