Serena: «Bologna? Mi piace la filosofia di Thiago Motta, vivere partita per partita»

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato del momento del Bologna di Thiago Motta e della lotta all’Europa in Serie A

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato del momento del Bologna di Thiago Motta al Corriere di Bologna.

PAROLE – «Non ho mai fatto l’allenatore, ma in situazioni come queste farei il pompiere perché a volte capita di non vincere una partita per qualcosa innescato dalla sufficienza o da una convinzione fin troppo profonda. Mi pare che sia anche la filosofia di Motta, vivere partita per partita: è un imperativo, continuando a lavorare come finora. Di certo sulla carta la Juventus ha altri valori rispetto alle altre in lotta per il settimo posto: è lì a causa della penalità e non credo avrà problemi a stare davanti alle altre».