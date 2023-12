Serena esalta Zirkzee: «E se ha capito come si segna ha dato una svolta»

Aldo Serena esalta Joshua Zirkzee per questa sua prima parte di campionato: ecco cosa ha detto l’ex attaccante

Al Corriere dello Sport, Aldo Serena ha così parlato dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee.

LE PAROLE – «Mancava il gol a Zirkzee, è come se avesse aperto un’altra porta lungo il suo cammino. Se ha capito che fare gol è importante per un attaccante come far segnare un compagno o come fare una bella giocata, credetemi, ha dato una svolta al suo presente. Anche perché le grandi squadre l’attaccante bello lo guardano, lo riguardano ma alla fine non lo prendono. Di contro se è bello e fa anche gol diventa immediamente il loro primo obiettivo».