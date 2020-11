Sergio Ramos parla del suo record di presenze con una nazionale europea e dei rigori sbagliati contro la Svizzera. Ecco le sue parole – VIDEO

Sergio Ramos ha parlato ai canali social della Spagna. Le sue parole anche sui rigori sbagliati.

NAZIONALE – «Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di voler continuare a venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza».

RIGORE – «Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, di fiducia. Quando arriverà il momento, lascerò il rigore a un compagno di squadra. Rischiamo di essere in Final Four e quale modo migliore che dipendere da noi stessi».

RECORD – «Superare un record con la mia Nazionale e una leggenda come Buffon è molto gratificante dopo tanti anni, tanta fatica, tanto sacrificio