La Roma ha bisogno di un regista a centrocampo e Monchi torna su un vecchio pallino in Ligue One, si tratta di Jean Michael Seri del Nizza

La Roma sembra intenzionata a prendere un centrocampista nel prossimo mercato, per la precisione un regista che sappia pure attaccare. Il profilo perfetto sembra essere un vecchio pallino di Monchi, ovverosia Jean Michael Seri. Ventisette anni, una carriera tra Porto, Pacos Ferreira e Nizza, passaporto ivoriano: il giocatore era già finito nella lista dei desideri del direttore sportivo romanista dopo l’ottima stagione con il Nizza di un anno fa, ma non è quasi mai scomparso del tutto dai radar di Monchi. Non è l’unico nome che piace allo spagnolo, ma senza dubbio è uno dei più facili da prendere.

Servono comunque almeno trenta milioni di euro, ma per la Roma potrebbe non essere un problema perché Seri ha il contratto in scadenza nel giugno 2019 e quindi potrebbe essere preso per una cifra leggermente inferiore. Inoltre la Roma ha i soldi della Champions e di Qatar Airways, quindi può permettersi uno strappo alla regola. Monchi si muove: dopo Coric (quasi preso), gli occhi sono puntati su Seri; si parla anche di Lucas Torreira della Sampdoria, ma per lui è molto avanti il Napoli.