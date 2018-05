Roma, parla Monchi: «Mercato? Abbiamo delle idee, io e Di Francesco pensiamo sempre insieme»

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato del prossimo futuro del club giallorosso e del mercato in arrivo

La Roma, in campo contro la Juventus (segui la diretta), può pensare con serenità alla prossima stagione: la qualificazione in Champions è già conquistata e in società si pensa alla costruzione della squadra del futuro. Il ds giallorosso Monchi, intervenuto prima della gara in corso all’Olimpico, ha dichiarato: «La nostra missione è di continuare così, questa è stata una stagione della maturità. Non posso dire che l’anno prossimo lotteremo solo noi e la Juventus, sarebbe una mancanza di rispetto. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, sappiamo la strada da intraprendere. dobbiamo gestire ancora meglio qualcosa» le parole rilasciate a Premium Sport.

Monchi ha poi proseguito sul mercato: «Quando sono arrivato c’era la pressione del Fair Play Finanziario, ora abbiamo più tranquillità e possiamo prendere le decisione che vogliamo. Credo che il mercato serva per comprare e vendere, al momento dobbiamo decidere cosa fare. Rinforzare la squadra? Sì, abbiamo delle idee, dobbiamo vederci con il mister. È tanto tempo che lavoriamo per trovare i giocatori funzionali alla crescita della Roma. Io e Di Francesco pensiamo sempre insieme, siamo la stessa persona» ha concluso il direttore sportivo.