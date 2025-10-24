Serie A 2026/2027: svelate le date del torneo!Il consiglio della Lega Calcio Serie A ha deciso: si ripartirà il 23 agosto. Le novità sulla prossima stagione

Serie A 2026/2027: svelate le date del torneo! Si parte il 23 agosto 2026 e si chiude l’ultima settimana di maggio nel 2027. Le novità sulla prossima stagione

Nel consiglio di oggi della Lega Calcio Serie A, i club partecipanti hanno anche preso una decisione importante riguardo alla prossima stagione calcistica. Il campionato di Serie A 2026/2027 inizierà il 23 agosto 2026, una data che segue il consueto schema delle ultime stagioni, con il primo turno fissato per una domenica, e ovviamente con i relativi anticipi.

La stagione, come di consueto si concluderà a fine maggio, con la data del 30 maggio 2027 scelta per chiudere il campionato con l’ultimo turno di partite. Date offrono un quadro chiaro delle tempistiche della prossima stagione, dando anche un anticipo della preparazione che i club dovranno affrontare.

Sempre in giornata, il consiglio della Lega Calcio Serie A ha anche annunciato quali saranno le date della prossima Supercoppa Italiana, 2025/2026, che si svolgerà a Riyadh e vedrà tra le partecipanti le due squadre campione d’Italia, vincitrici di Campionato e Coppa Italia, Napoli e Bologna, e le due squadre vice-campione Milan e Inter.