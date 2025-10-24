Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficiali orari, date e regolamento della competizione! Si gioca a Riyadh, ci saranno anche gli annunci al pubblico!

Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficializzati gli orari, le date e il regolamento della competizione! Riyadh lo sfondo e ci saranno gli annunci al pubblico!

La Lega Calcio Serie A, al termine del consiglio di oggi, ha ufficializzato il regolamento per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, che si disputerà nuovamente a Riyadh, in Arabia Saudita e vedrà affrontare Bologna e Napoli, rispettivamente campioni d’Italia in Campionato e Coppa Italia, contro Milan e Inter, vice-campioni delle due competizioni.

Oltre all’annuncio delle date della competizione, che quest’anno si svolgerà a metà dicembre anziché a gennaio come nelle ultime edizioni, sono stati confermati anche gli orari delle tre partite.

Date e orari della Supercoppa Italiana 2025

Semifinale A : Napoli – Milan , 18 dicembre 2025, ore 22:00 locali (ore 20:00 italiane)

: , 18 dicembre 2025, ore locali (ore italiane) Semifinale B : Bologna – Inter , 19 dicembre 2025, ore 22:00 locali (ore 20:00 italiane)

: , 19 dicembre 2025, ore locali (ore italiane) Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025, ore 22:00 locali (ore 20:00 italiane)

Regolamento e tecnologia

Come nelle edizioni precedenti, non sono previsti tempi supplementari: in caso di parità al novantesimo minuto, si procederà direttamente ai tiri di rigore. Inoltre, sarà utilizzata la Goal Line Technology (GLT), i sistemi Video Assistant Referee (VAR) e la Semi-Automated Offside Technology (SAOT) per garantire decisioni più precise.

Ogni gara avrà anche l’integrazione del segnale Vardict sul maxischermo, con l’annuncio pubblico dei risultati delle revisioni da parte del VAR.

Con questi aggiornamenti, la Supercoppa Italiana 2025 si preannuncia come un evento altamente tecnologico e spettacolare, con la competizione che si svolgerà in un palcoscenico internazionale di grande prestigio.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano