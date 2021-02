Il prossimo turno di Serie A si svolgerà da venerdì 19 febbraio con Fiorentina-Spezia alle 18.30 e si concluderà con Juventus-Crotone di lunedì sera alle 20:45. Uno spezzatino a cui i tifosi sono ormai abituati ma una differenza spicca in maniera lampante.

La prossima giornata di Serie A, infatti, non contempla nessuna gara in contemporanea: una rarità con un precedente causa Covid, nella scorsa stagione, quando alcune gare della 25ª giornata vennero rinviate tra il 20 febbraio e il 21 giugno.

La prossima giornata di serie A si giocherà dal venerdì al lunedì, con dieci partite in dieci momenti diversi, NESSUNA in contemporanea con un'altra. E' un record? Ebbene NO! (continua)

⬇️ pic.twitter.com/krYDjiyzFM

— Giuseppe Pastore (@gippu1) February 15, 2021