Serie A: ecco le 5 curiosità più interessanti sulla 13ª giornata – VIDEO

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali: ecco alcune delle curiosità più interessanti della 13ª giornata

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A torna in campo per disputare la 13ª giornata. Il week end si aprirà con l’anticipo di sabato, alle 15, tra Udinese e Roma: i giallorossi hanno sempre vinto nelle ultimi 10 sfide contro i friulani. Domenica, alle 18, spazio a Lazio-Milan: all’Olimpico, nelle ultime 6 sfide, hanno sempre segnato entrambe le squadre, realizzando un totale di 22 reti. Domenica, alle 20.30, invece, ci sarà il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria: i rossoblù hanno sempre perso nelle ultime 5 stracittadine, giocate in casa.