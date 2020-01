Serie A, 9 club nel mirino dell’Antitrust: ecco il motivo

Potrebbe sollevarsi un nuovo polverone: sono nove infatti i club di Serie A finiti nel mirino dell’Antitrus. Ecco il motivo

Potrebbe sollevarsi un nuovo polverone in Serie A, legato addirittura a nove società. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta sarebbero finite nel mirino dell’Antitrust.

Il motivo sarebbe legato a «delle clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite». Queste clausole non salvaguarderebbro i tifosi in caso di richieste di rimborso.