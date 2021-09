Serie A al top in Europa: in Italia primi per media gol a partita

La Serie A diverte più degli altri campionati d’Europa. In Italia si segna di più che nelle 5 top leghe

In queste prime sei giornate di campionato, in Serie A ci si è divertiti parecchio con partite spettacolari e ricche di gol. E proprio sotto il profilo delle reti, in Italia si fa meglio rispetto agli altri 5 top campionato europei. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, con una media di 3,23 gol a partita la Serie A è al primo posto in questa speciale classifica.

Seguono la Bundesliga con 2,98 e la Ligue con 2,95. Fuori dal podio, al quarto posto, la Premier League con una media gol a partita di 2,63. Quinta la Liga spagnola con 2,37.