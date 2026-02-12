Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: ufficiali le date e gli orari di tutti i match. Spicca Roma Juventus!

Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: le date e gli orari dei match, spicca la super sfida tra Roma e Juventus.

Il mosaico del campionato si arricchisce di un nuovo tassello. La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva della 27ª giornata, un turno che si preannuncia cruciale per gli equilibri della classifica. Il weekend calcistico si dipanerà su quattro giorni, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo 2026, inserendosi in un calendario fittissimo: le squadre arriveranno infatti dalle fatiche dei ritorni dei playoff di Champions League (con Atalanta, Inter e Juventus impegnate) e guarderanno già alle semifinali di andata di Coppa Italia.

Il Big Match: Roma-Juventus per l’Europa che conta

I riflettori sono tutti puntati sulla serata di domenica 1° marzo. Alle 20.45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di Roma-Juventus. Una classica del calcio italiano che quest’anno ha il sapore dello spareggio: giallorossi e bianconeri sono a caccia di punti pesanti per blindare il quarto posto e garantire l’accesso alla prossima Champions League. La Vecchia Signora proverà a far valere la sua solidità difensiva, mentre i capitolini cercheranno la spinta del pubblico di casa.

Le altre sfide: Inter e Napoli di sabato

Il programma del sabato vede impegnate le prime della classe. Alle 18.00 il Napoli farà visita all’Hellas Verona: gli azzurri, guidati dalla grinta di Antonio Conte, cercano continuità in trasferta. In serata, alle 20.45, tocca all’Inter: i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Genoa, squadra ostica e ben organizzata, in un match visibile anche su Sky. Domenica all’ora di pranzo (12.30) il Milan sarà di scena a Cremona, mentre la Lazio sarà impegnata nella difficile trasferta di Torino contro i granata alle 18.00.

Il programma completo

Di seguito il calendario dettagliato con la programmazione televisiva: