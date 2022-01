ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, cambia l’orario di Empoli Sassuolo: quando si gioca il match valido per la 21esima giornata di campionato

La Serie A comunica una variazione di orario nella sfida tra Empoli e Sassuolo. Nella 21esima giornata di campionato, la partita tra le due squadre si giocherà alle ore 14:30 e non alle 12.30 come inizialmente previsto.

Nello slot delle 14.30 erano in programma Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina che non dovrebbero disputarsi per l’emergenza Covid.