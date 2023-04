Serie A: definiti gli anticipi ed i posticipi della 35ª e 36ª giornata

La Lega Serie A ha stabilito gli anticipi, i posticipi e la programmazione televisiva della 35ªe 35ª giornata di Serie A

35ª GIORNATA

12/05/2023 Venerdì 20.45 LAZIO-LECCE DAZN/SKY

13/05/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA-ATALANTA DAZN

13/05/2023 Sabato 18.00 SPEZIA-MILAN DAZN

13/05/2023 Sabato 20.45 INTER-SASSUOLO DAZN/SKY

14/05/2023 Domenica 12.30 HELLAS VERONA-TORINO DAZN/SKY

14/05/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA-UDINESE DAZN

14/05/2023 Domenica 15.00 MONZA-NAPOLI DAZN

14/05/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA DAZN

14/05/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS-CREMONESE DAZN

15/05/2023 Lunedì 20.45 SAMPDORIA-EMPOLI DAZN

36ª GIORNATA

19/05/2023 Venerdì 20.45 SASSUOLO-MONZA DAZN/SKY

20/05/2023 Sabato 15.00 CREMONESE-BOLOGNA DAZN

20/05/2023 Sabato 18.00 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN

20/05/2023 Sabato 20.45 MILAN-SAMPDORIA DAZN/SKY

21 /05/2023Domenica 12.30 LECCE-SPEZIA DAZN/SKY

21 /05/2023 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN

21 /05/2023 Domenica 18.00 NAPOLI-INTER DAZN

21 /05/2023 Domenica 20.45 UDINESE-LAZIO DAZN

22/05/2023 Lunedì 18.30 ROMA-SALERNITANA* DAZN

22/05/2023 Lunedì 20.45 EMPOLI-JUVENTUS* DAZN

* In base all’andamento della competizione UEFA Europa League, la gara Roma-Salernitana potrà essere programmata lunedì 22 maggio 2023 con inizio alle ore 20.45 e la gara Empoli-Juventus martedì 23 maggio 2023 con inizio alle ore 20.45. ln ogni caso la gara della società AS Roma si disputerà lunedì 22 maggio 2023 per consentire l’organizzazione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa programmata per mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21 .00.