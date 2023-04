Serie A, ecco chi ha speso più soldi per le commissioni ai procuratori

Il TMS ha stilato la classifica dei club di Serie A per le spese di commissioni ai procuratori: la Juve è quella che ha speso di più

La Juve è la società di Serie A che ha speso più soldi nel 2022 per le commissioni ai procuratori con oltre 51 milioni. A rivelarlo sono i dati certificati dal TMS (sistema per il trasferimento internazionale). Il totale è di 205 milioni, in crescita rispetto al 2019 (187 milioni).

Dopo i bianconeri sul podio ci sono la Roma, con una spesa di 21.1 milioni e l’Inter, che di commissioni ha speso 20.5 milioni, mentre la capolista del campionato, il Napoli, ha speso 12.5 milioni. Di seguito le prime 10 posizioni