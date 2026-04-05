Serie A, un’estate australiana: Milan, Inter e Juve volano a Perth! Il programma per le amichevoli insieme al Palermo. Tutti i dettagli

Dopo il rifiuto della AFC, la Confederazione asiatica di calcio, che ha impedito che il primo match di Serie A della storia si disputasse a Perth lo scorso 6 febbraio, l’estate del 2026 vedrà finalmente le squadre italiane tornare in Australia. Questa volta, però, non ci saranno veti, poiché le partite in programma saranno amichevoli, senza punti in palio. Come nel caso della scorsa estate, quando Milan e Perth si affrontarono in una sfida amichevole, il livello delle squadre è aumentato, con la partecipazione anche di Inter, Juventus e Palermo.

Il Programma delle amichevoli: data e squadre partecipanti

Il programma ufficiale delle amichevoli estive sarà reso pubblico a breve, ma le date sono già confermate. Il 5 agosto, a Perth, andrà in scena il derby di Milano, con il Milan di Allegri che affronterà l’Inter di Chivu nel famoso Optus Stadium. Dopo il successo di Allegri in Serie A, dove ha conquistato sei punti nelle sfide stracittadine, l’attesa per questa partita è altissima. L’8 agosto, sempre a Perth, si giocherà il big match tra Juventus e Inter, uno degli incontri più attesi della stagione estiva.

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Juventus e Palermo: un’ulteriore attrazione siciliana

Il Milan, invece, proseguirà il suo precampionato altrove e non avrà un match con la Juventus. In compenso, l’11 agosto ci sarà una terza amichevole tutta italiana: Juventus–Palermo, un incontro che entusiasmerà la comunità siciliana in Australia. I rosanero, di proprietà del City Group, che possiede anche Melbourne City, saranno un’ulteriore attrazione per i tifosi emigrati, ansiosi di vedere i loro beniamini in campo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questi match estivi promettono di essere una grande vetrina per le squadre italiane e per i tifosi in Australia.

L’estate del 2026 sarà indimenticabile per i tifosi italiani in Australia, con le più grandi squadre di Serie A pronte a scendere in campo per amichevoli che promettono spettacolo. I match tra Milan, Inter, Juventus e Palermo non solo arricchiranno la preparazione estiva, ma offriranno anche l’opportunità di vedere dal vivo le squadre italiane più prestigiose.