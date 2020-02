Serie A femminile: Juve sempre più in vetta, sfida Champions rimandata

Prosegue la Serie A femminile con la 16esima giornata, l’ultima prima della lunga sosta. Il racconto del turno

Ultimo turno di Serie A femminile prima della lunga sosta per le Nazionali. Nella 16esima giornata, la Juve ha allungato ancor di più in classifica, mentre la grande sfida Champions tra Milan e Fiorentina è stata rinviata a causa della diffusione del Coronavirus, che ha visto lo spostamento di varie sfide, anche di Serie A maschile.

Nella prima sfida della giornata, l’Inter ha ottenuto un pari contro la Pink Bari, pareggiando 2-2: un punto essenziale per le pugliesi in ottica salvezza. L’Hellas Verona ha ospitato la Juventus Women in casa: le bianconere, segnando quattro reti, hanno ottenuto un successo che le proietta ancor di più in vetta alla classifica.

La squadra di Guarino, infatti, è momentaneamente a +9 su Milan e Fiorentina, che avrebbero dovuto giocare l’importante sfida in ottica Champions. Vittoria per la Roma, che batte 1-0 al Sassuolo a vola a -10 dalla Juve.

Nella sfida tra Empoli Ladies e Tavagnacco, un pareggio che proietta sempre più le toscane verso la salvezza, mentre le friulane, fresche di un cambio in panchina, occupano il penultimo posto con 10 punti. La Florentia San Gimignano travolge l’Orobica, segnando 3 gol: la squadra bergamasca non riesce a risalire dalle sabbie mobili, rimanendo ferma a 1 solo punto in classifica.