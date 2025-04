Serie A Femminile, cambia completamente il format dalla stagione 2025 2026. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Serie A Femminile, cambia il format del calcio italiano femminile. Ecco come verrà svolto il torneo in vista della prossima stagione

Novità molto importanti per quanto riguarda la Serie A Femminile: un format molto diverso rispetto a prima. Ecco l’indiscrezione ufficiale.

COMPETIZIONI 2025-26 – L’Assemblea ha approvato il format della Serie A Femminile per la stagione 2025-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l’organico della Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e quello della Serie B da 16 a 14, la Serie A Femminile 2025-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.

L’assemblea ha definito anche il format della Coppa Italia 2025-26. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club di Serie B e le ultime quattro squadre della graduatoria di Serie A (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Quarti di finale e semifinali, come accaduto in questa stagione, saranno disputati con gare di andata e ritorno.

Contestualmente, è stata definita l’istituzione di una nuova competizione, che si svolgerà con un format compatto in apertura di stagione prima dell’inizio del campionato, e a cui parteciperanno tutte le 12 squadre di Serie A, divise in tre gironi da quattro squadre. Si qualificheranno alla Final Four le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.

Tutte le modifiche approvate quest’oggi dall’assemblea della Serie A Femminile saranno esaminate nel corso del prossimo Consiglio Federale.