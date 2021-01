Serie A femminile: colpo Roma ma occorre un rinforzo anche in…

Serie A femminile: grande colpo in difesa per la Roma. Prelevata dal Bordeaux Elena Linari, contratto sino al 30 giugno 2022

Non solo nel maschile, ma il calciomercato è iniziato anche in Serie A femminile. La Roma ha sfornato un grande colpo: si tratta di Elena Linari, proveniente dal Bordeaux, ex Atletico Madrid, difensore anche della Nazionale italiana di Milena Bertolini.

COLPO DA 90 GIALLOROSSO

Insomma un colpo da 90, che gioverà dei suoi frutti soprattutto nella prossima stagione, visto che attualmente la corsa al secondo posto parrebbe un’utopia. Contratto sino al 30 giugno 2022. Una scelta, quella della giocatrice azzurra, presa con accurata decisone, visti i passati trascorsi non così brillanti con il team francese, sia a livello di risultati, sia sul piano presenze in campo, poche per una calciatrice della sua caratura.

COSA MANCA

Tutto molto bello, ma al club giallorosso, per accorciare il gap sulle big (Juventus e Milan) mancherebbe anche un attaccante di riferimento. Negli ultimi giorni, già dopo la sfida contro la Vecchia Signora in Supercoppa Italia, si sarebbe mosso qualcosa, ma tutto verrà valutato chiaramente in ottica estiva. È certo che la Roma, dopo tre anni discontinui, voglia incidere maggiormente sul campionato e diventare dunque reale competitor per il tricolore.

ESAME NAPOLI

Domenica la Lupa riceverà al Tre Fontane il Napoli, quest’ultimo fanalino di coda e in pieno inferno sia in termini di risultati sia di gioco. Marino è stato esonerato, toccherà a Pistolesi risollevare il destino delle partenopee. Il team di Betty Bavagnoli dovrà, dunque, fare molta attenzione e non sottovalutare l’avversario. In caso contrario rischierebbe già a gennaio di concludere in via definitiva l’annata senza obiettivi, perdendo anche il terzo e quarto posto in graduatoria: sarebbe un anno totalmente fallimentare.