Serie A Femminile, la Fiorentina vince 1 a 0 contro l'Inter, pareggio 2-2 tra Como e Sampdoria

Serie A Femminile, le viola superano l’Inter grazie al gol nella ripresa di Bonfantini mentre solo pareggio tra Como e Sampdoria: i dettagli

Nella giornata di oggi sono andate in scena due match della Serie A Femminile. La sfida tra Inter e Fiorentina, valida per la Poule Scudetto, ha visto trionfare le viola 1-0 grazie al gol di Agnese Bonfantini che al 48′ realizza il gol della vittoria. Inoltre, per la Poule Retrocessione, il match tra Como e Sampdoria è finita in parità 2-2.

SERIE A FEMMINILE, 4ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Domenica 23 marzo

Fiorentina-Inter 1-0

48’ Bonfantini

POULE RETROCESSIONE

Domenica 23 marzo

Como-Sampdoria 2-2

13’ Burbassi (S), 36’ Nischler (C), 56’ Re (S), 90’+3’ Bolden (C)