Serie A femminile: la Juve tenta la fuga, pareggio per le milanesi

Serie A femminile: la Juventus Women liquida con un netto 3-0 l’Hellas Verona, pareggio sia per Milan che per Inter

La quinta giornata di Serie A femminile ha visto trionfare la Juventus Women di Rita Guarino che con un netto 3-0 ha archiviato la pratica Hellas Verona ed è sempre più prima in classifica. Anche grazie al pareggio tra Milan e Fiorentina Women. Le ragazze di Ganz sono state fermate sull’1-1.

Identico risultato per l’Inter Women contro Pink Bari (da segnalare l’esordio in Serie A di Regina Baresi e il primo gol con la maglia nerazzurra di Stefania Tarenzi). Nelle altre partite la Fiorentina San Giminiano vince 0-2 in casa dell’Orobica mentre l’Empoli Ladies cala il tris contro il Tavagnacco. Domani Roma-Sassuolo.