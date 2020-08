Serie A femminile, la prima giornata: vincono le big, Empoli a cascata

La Serie A femminile è ripartita. Nella prima giornata vincono le big, mentre l’Empoli lascia tutti a bocca aperta. Il racconto

Dopo più di 150 giorni di stop, riparte la Serie A femminile. In anticipo rispetto agli anni passati, sabato 22 agosto sono scesi in campo i primi club. Al Sinergy Stadium, l’Hellas Verona ha ospitato la Juventus Women, in grado ripartire da dove aveva interrotto. Le bianconere, con Girelli e Caruso, hanno portato a casa la prima vittoria. Nello stesso giorno la Pink Bari ha battuto il Napoli neopromosso, con una rete di Noemi Manno. Sabato sera è andato in scena inoltre il primo big match. Nello scenario del Franchi, la Fiorentina ha battuto 4 a 0 l’Inter: in gol Bonetti, Mascarello e Sabatino, con una doppietta alla prima in viola.

Nella giornata di domenica, il Milan ha risposto bene alle due squadre con le quali, lo scorso anno, ha conteso i primi posti. Le rossonere hanno battuto la Florentia, con qualche fatica di troppo, ma sono riuscite a portare a casa i 3 punti grazie a Longo. L’Empoli, rinnovato nella panchina e nella rosa, ha segnato ben 10 gol al San Marino neopromosso. Tripletta per Polli, doppiette per Glionna e Leonessi e un gol a testa per Cinotti, Prugna e Dompig. Nel posticipo domenicale la Roma ha trovato solo un pareggio contro il Sassuolo: in gol Lazaro, alla prima in giallorosso, e Pirone.