Serie A femminile: vincono Inter e Fiorentina, successo anche per Pink Bari

Serie A femminile: successo esterno per Inter Women sul Tavagnacco e colpo del Pink Bari contro l’Orobica

Il Milan ha superato 1-0 il Sassuolo nell’anticipo di giornata grazie al gol di Zigic. Dopo le rossonere hanno vinto anche Fiorentina, Inter Women e Pink Bari. Le viola ritrovano Ilaria Mauro autrice di una doppietta nel primo tempo e mettono in ghiaccio la partita al 49° col gol della solita Tatiana Bonetti.

Più facile il successo dell’Inter sul campo del Tavagnacco: un 2-0 con un gol per tempo firmati da Stefania Tarenzi e Gloria Marinelli. Vittoria preziosissima, la prima in campionato, per la Pink Bari che espugna il campo dell’Orobica, diretta concorrente per la salvezza.