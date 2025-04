Serie A, Giudice Sportivo: altri cinque squalificati al termine della 33a giornta. Un turno anche a Vieira

Con la conclusione della 33a giornata di Serie A sono arrivati anche gli ultimi esiti del Giudice Sportivo relativi al turno conclusosi ieri con le gare delle 18.30.

L’esito dei provvedimenti riguarda in particolare i giocatori squalificati a seguito dei match. Nel dettaglio:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELAHYANE Reda (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

OTOA Sebastian Villa (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BIJOL Jaka (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GINEITIS Gvidas (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PICCOLI Roberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Inoltre, tra i provvedimenti, anche un turno di stop per Patrick Vieira, allenatore del Genoa per: «per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa».