Serie A, gli ultimi precedenti tra Lecce e Lazio 🎥

Tutte le ultime sfide in Serie A tra il Lecce e Lazio in vista della ripresa del campionato dopo la pausa Mondiale

16 giornata, Lecce-Lazio.

Con + 8 sulla terzultima il Lecce è in una posizione serena di classifica.



I salentini hanno chiuso il 2022 con due vittorie di fila.



La Lazio è quarta in classifica, appaiata con l’Inter.



L’andamento della squadra di Sarri è regolare: è quarta anche nei punti raccolti in trasferta.



Totale gare: 15 Vittorie Lecce 6. Pareggi 2. Vittorie Lazio 7.

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24