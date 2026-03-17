Serie A, ieri la riunione in lega con istituzioni e club: si discute del futuro del sistema calcio! I temi all’ordine del giorno

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione significativa nella sede della Lega Serie A, a Milano, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto tra il mondo del calcio e alcune delle principali istituzioni italiane. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si è trattato di un primo incontro informale pensato per favorire la conoscenza reciproca e valutare possibili forme di collaborazione in vista del futuro.

Al tavolo presenti Lega, club e rappresentanti delle istituzioni

All’appuntamento hanno partecipato i rappresentanti delle società di Serie A, insieme a figure di primo piano come Vincenzo Carbone per l’Agenzia delle Entrate, Gabriele Fava, presidente dell’Inps, Massimiliano Atelli per la Commissione indipendente, oltre al viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Dal confronto è emersa una forte attenzione istituzionale verso il sistema calcio, considerato un comparto importante anche sotto il profilo economico e sociale.

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Obiettivo: stabilità, sostenibilità e nuovi investimenti

Nel corso dell’incontro, i club hanno ribadito l’impegno a garantire maggiore stabilità, correttezza e sostenibilità nella gestione economico-finanziaria, chiedendo però anche strumenti utili a favorire investimenti futuri e competitività. Maurizio Leo ha sottolineato il valore di un rapporto più trasparente tra calcio e istituzioni, aprendo alla possibilità di nuove linee di sviluppo. In chiusura, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha ribadito la volontà di costruire un modello sempre più solido e credibile per accompagnare la crescita del calcio italiano nei prossimi anni.