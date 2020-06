Serie A, dietrofront della Lega: il calendario sarà ufficializzato questa sera

Sembrava dovesse slittare a mercoledì mentre la Lega Serie A ha deciso che il calendario uscirà questa sera. I dettagli

Sembrava che il calendario dovesse essere ufficializzato mercoledì ma è arrivato il dietrofront della Lega Calcio. Sembra che la Lega sia pronta a risolvere tutti vincoli burocratici già oggi, facendo uscire il calendario stasera.

Ricordiamo che si giocherà sette giorni su sette, dal pomeriggio fino quasi alla notte. La Serie A che ripartirà il 20 giugno deve contenere 124 partite in 43 giorni, comprensivi di 6 sabati e 7 domeniche, per chiudere il 2 agosto. La Coppa Italia ha invece una storia tutta sua: inizierà in anticipo e già il 17 giugno eleggerà il proprio vincitore.