Inzaghi sprona la Lazio: «Abbiamo l’obbligo di fare di più»

Simone Inzaghi insoddisfatto al termine di Juventus-Lazio: ecco le parole del tecnico biancoceleste nel post-partita

Juventus-Lazio è terminata 2-0, altra sconfitta per i biancocelesti dopo il ko col Npoli. Ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: «Non si può essere soddisfatti, per determinate partite abbiamo l’obbligo di fare di più, abbiamo fatto due partite discrete, ma purtroppo con Napoli e Juventus non basta. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, anche se stasera il tutto è stato sbloccato da un Eurogol di Pjanic. Milinkovic? Dobbiamo salire di condizione tutti quanti, è inutile parlare di un solo giocatore. Correa? Abbiamo bisogno di tutti, si sta integrando bene, spero che tutti possono salire di condizione, dopo la sosta giocheremo ogni tre giorni».

Continua Simone Inzaghi, come riportato da Lazionews24.com: «Sinceramente non ci aspettavamo questo calendario, dopo che siamo arrivati quinti la scorsa stagione, ma purtroppo non siamo riusciti a fare di più, ma ripeto per Napoli e Juventus serve altro. Quest’anno abbiamo qualche soluzione in più, ma contro Juventus e Napoli non ti puoi permettere di abbassare mai la tensione, stasera abbiamo fatto 30 minuti buoni, poi il grande gol di Pjanic ha fatto cambiare la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto un buon possesso palla, ma abbiamo creato poco e in alcune partite bisogna fare di più. Due tiri in porta su due partite? Ci sono una serie di cause, a partire che giocavamo con Napoli e Juventus, lo scorso anno abbiamo creato tante occasioni in più di queste due partite. Forse cercavamo due impegni diversi per far salire la nostra condizione, ora partiamo con un handicap e con due giornate di ritardo. Per le prossime non avremo più Juventus e Napoli, ma come sapete in Italia tutte le partite vanno vinte».