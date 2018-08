Juventus-Lazio, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Lazio, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La seconda giornata di Serie A verrà aperta da un anticipo di lusso che metterà di fronte Juventus e Lazio all’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà l’esordio casalingo dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo il quale tornerà allo Stadium dopo quasi 5 mesi, quando, con la maglia del Real Madrid, realizzò la meravigliosa rete in rovesciata in occasione dei quarti di finale di Champions League. Al termine della gara, le emozioni continueranno con il secondo big match della giornata tra Napoli e Milan. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Juventus-Lazio.

Juventus-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Juventus-Lazio: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

L’attesa del match all’Allianz Stadium sta per finire. L’esordio casalingo dei bianconeri, ha mandato, difatti, in fibrillazione i tifosi che non vedono l’ora di vedere Cristiano Ronaldo in azione sul prato dello Stadium, già sold out da diversi giorni, dopo averlo applaudito per diversi minuti quando su quel prato aveva messo a segno uno dei gol più belli della sua carriera. La squadra di Allegri vuole riconfermarsi e tenere la prima posizione in classifica dopo il successo contro il Chievo giunto nel finale, mentre i biancocelesti, reduci dal KO interno contro il Napoli nel primo turno di campionato, vogliono rialzare la testa e rimettersi in carreggiata. Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa della vigilia, non si è sbilanciato sul modulo e la formazione, ma molto probabilmente opterà per un 4-3-3, al contrario del match contro il Chievo in cui aveva scelto un 4-2-3-1. Difesa probabilmente riconfermata con Szczesny tra i pali dietro a Cancelo, Chiellini, Bonucci ed Alex Sandro. Sulla linea mediana quasi sicuramente rivedremo Khedira e Pjanic questa volta affiancati da Matuidi. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Ronaldo scenderà in campo dal primo minuto, come ammesso ieri dal tecnico bianconero, probabilmente insieme a Douglas Cost; ballottaggio, dunque, tra Mandzukic e Dybala. Nel caso in cui dovesse prevalere il croato, si disporrebbe al centro del tridente con CR7 sulla corsia sinistra. La Lazio, invece, che avrà nuovamente a disposizione Lulic e Lucas Leiva, quasi sicuramente entrambi titolari, potrebbe schierarsi con il 3-5-1-1. Strakosha in porta dietro alla retroguardia formata da Radu, Acerbi e Wallace. A centrocampo Leiva come regista supporterà Milinkovic-Savic, Parolo e i due esterni Marusic e Lulic. Trequartista Luis Alberto dietro all’unico punta Ciro Immobile, il quale ha già trovato il gol nel match contro il Napoli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Benatia, Dybala, Barzagli, Cuadrado, Emre Can, Rugani, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Caceres, Basta, Bastos, Durmisi, Bruno Jordao, Murgia, Correa, Cataldi, Badelj, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha chiesto entusiasmo sia alla squadra sia ai tifosi durante la sfida contro la Lazio, gara complicata visto che l’anno scorso i biancocelesti allo Stadium hanno interrotto una striscia di 41 successi battendo la Juve 1-2. Il tecnico ha poi spiegato che a suo avviso quest’anno la lotta Scudetto sarà complicata e per portare a casa la vittoria finale servono almeno 88-90 punti. L’allenatore ha voluto, inoltre, difendere Leonardo Bonucci, tornato alla Juventus dopo un anno al Milan, spiegando che il giocatore è ritornato con passione ed entusiasmo e quindi i tifosi dovrebbero rispettarlo. Infine Allegri su Cristiano Ronaldo ha ammesso: «CR7 in panchina? Può capitare, magari facendolo entrare a trenta minuti dalla fine. Abbiamo tante partite, avrà bisogno di rifiatare. Ora gioca, poi vedremo più avanti. Tutti i calciatori vanno sfruttati per le proprie caratteristiche, la semplicità è la cosa migliore anche se è la più difficile».

Simone Inzaghi nel consueto appuntamento con i giornalisti ha affermato di sapere quanto è importante e difficile la partita contro la Juventus, ma è consapevole che la sua squadra è capace di portare a casa imprese del genere. Inzaghi ha spiegato che la formazione si sta allenando duramente per poter migliorare nel corso di questo campionato e per farlo non bisogna aver cali di concentrazione. Infine, il tecnico si è soffermato sulla situazione degli infortunati Luiz Felipe e Berisha: «Spiace per Luiz Felipe, stava facendo una grande partita e poi ha avuto questa lesione che lo terrà fermo per un po’ di tempo, speriamo di recuperarlo dopo la sosta, dato che per noi è una pedina importante. Berisha è in via di recupero, speriamo di poterlo riavere in vista del match contro il Frosinone. Dopo la sosta ci sono anche le coppe, lì è opportuno recuperare tutti».

Juventus-Lazio: i precedenti del match

I precedenti dello scontro tra Juventus e Lazio pendono a favore dei bianconeri. Su un totale di 150 gare in campionato tra le due compagini, i successi della Vecchia Signora sono ben 80 contro i 34 delle Aquile, 36 i pareggi. Nei 150 scontri i gol messi a segno dalla squadra Piemonte sono ben 266, oltre 100 in più rispetto a quelli della Lazio che ne ha realizzati 164. Anche per quanto riguarda gli scontri disputati in casa della Juventus, i bianconeri rimangono avanti: 47 vittorie su 75 incontri, solo 10 i successi biancocelesti e 18 pareggi.

Durante l’ultima stagione nei due incontri di campionato, le due squadre hanno trionfato una volta ciascuna, entrambe in trasferta. All’andata, la squadra di Inzaghi ha interrotto la striscia positiva dei bianconeri di 41 vittorie all’Allianz Stadium, rimontando l’inziale rete dello svantaggio realizzata da Douglas Costa, grazie ad una doppietta di Immobile. A marzo, invece, durante il match di ritorno allo stadio Olimpico di Roma, la Juventus ha portato a casa i tre punti con una rete di Paulo Dybala arrivata in pieno recupero.

Juventus-Lazio: l’arbitro del match

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Juventus-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.