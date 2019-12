Serie A, la classifica dell’ultimo decennio: domina la Juve

Serie A, la classifica dell’ultimo decennio: la Juve domina in vetta. Poi Napoli e Roma, ai piedi del podio l’Inter

Curiosa statistica emersa dalla Lega di Serie A. Prendendo in considerazione l’arco temporale che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, è stata creata la speciale classifica del decennio. Come logico immaginare, in vetta troviamo la Juventus con 852 punti. Napoli e Roma, che seguono sul podio, hanno totalizzato rispettivamente 744 e 733 punti.

Ai piedi del podio troviamo l’Inter con 658 punti davanti al Milan che si ferma a 655. Tre punti in più arrivati nell’ultimo turno di campionato. Ecco la classifica completa.

852 Juventus

744 Napoli

733 Roma

658 Inter

655 Milan

635 Lazio

558 Fiorentina

492 Udinese

480 Atalanta

433 Genoa

432 Sampdoria

392 Chievo

387 Torino

385 Cagliari

383 Bologna

325 Parma

295 Sassuolo

284 Palermo

215 Catania

172 H. Verona

158 Empoli

99 Siena

92 Lecce

92 SPAL

89 Cesena

69 Crotone

56 Frosinone

50 Bari

46 Brescia

40 Pescara

38 Carpi

36 Livorno

32 Novara

21 Benevento