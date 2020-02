SERIE A, la Lazio schianta l’Inter e vola a -1 dalla Juve. Colpo Fiorentina

Cambiano le gerarchie dopo la 24° giornata: Juve sola in testa, Lazio a -1, Inter a -3. La Fiorentina travolge la Samp, tonfo Roma

C’è sempre la Juve al comando, ma questa Lazio fa paura. I biancocelesti ribaltano l’Inter e volano al secondo posto solitario in classifica, a un punto dai bianconeri. L’Inter di Conte accusa la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli e cade anche all’Olimpico: al vantaggio di Young rispondono Immobile (rigore) e Milinkovic Savic. La squadra di Inzaghi entusiasma e sogna in grande dopo aver battuto Juve e Inter, ma rispetto alle due avversarie dirette ha il vantaggio di non giocare le coppe. Senza Ronaldo (turno di riposo) contro il Brescia decidono Dybala e Cuadrado, la Juve la chiude solo a un quarto d’ora dalla fine nonostante l’uomo in più (espulso Ayé), e nel finale applausi a scena aperta per il rientro di Chiellini. La nota stonata è l’infortunio agli adduttori di Pjanic, domani gli esami, rischia SPAL e Lione. Crisi nera per la Roma che perde l’ultimo treno per la Champions facendosi ribaltare da un’Atalanta inarrestabile. Vantaggio dei giallorossi con Dzeko, Palomino si fa perdonare una leggerezza in occasione del vantaggio giallorosso con l’1-1 rabbioso, Pasalic completa la rimonta con il 2-1 di classe e Gasperini gongola mentre i giocatori celebrano la vittoria con un selfie di gruppo un mezzo al campo.

Zero a zero tra Udinese e Verona e occasione sprecata per i ragazzi di Juric, Zaccagni si divora un gol praticamente fatto. Il Parma sente odore d’Europa, torna Gervinho e fa subito la differenza. L’ivoriano decide la sfida del Mapei, innescato da Cornelius, Parma al settimo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Napoli. E proprio gli azzurri sorpassano il Cagliari grazie al gol partita di Mertens (120 gol col Napoli) che sbanca la Sardegna Arena. Decima partita consecutiva senza vittorie per la formazione di Maran in crisi, mentre Gattuso dà continuità alla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter e “rivede” l’Europa. Colpaccio del Genoa contro un Bologna che chiude in 9. I rossoblù tornano alla vittoria in trasferta dopo più di un anno: in rete Soumaoro, Sanabria e Criscito su rigore. Crollo sorprendente della Samp contro una Fiorentina a valanga, Ranieri scricchiola a -1 dalla zona retrocessione. Decisiva la doppietta di Vlahovic, ma fa discutere la sua esultanza, sotto la curva blucerchiata. Debutto da dimenticare per Di Biagio che incassa il primo stop: vince il Lecce 2-1, al terzo successo consecutivo.