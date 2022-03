Serie A, durante l’assemblea litigio tra Marotta e Lotito: il retroscena

Nella giornata di ieri, ci sarebbe stato una lite in Lega tra il presidente della Lazio Lotito e Marotta

Nella giornata di ieri non si è raggiunto il quorum nell’assemblea di Lega per eleggere il presidente della Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero state frizioni tra alcuni presidenti e in particolare tra Lotito e Marotta. Il patron della Lazio avrebbe etichettato come «Stipendiato e non proprietario» l’Ad. dell’Inter.