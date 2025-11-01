Napoli News
Napoli Como, le formazioni ufficiali: Conte e Fabregas hanno reso note le proprie scelte
Napoli Como, le scelte ufficiali di Conte e Fabregas. Questi i calciatori che scenderanno in campo dal 1′ nel secondo match della decima giornata.
Il Napoli ospita il Como in questo secondo mach della decima giornata di campionato. Andiamo a scoprire insieme le formazioni ufficiali della sfida del Maradona. Fischio d’inizio fissato alle 18.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic S.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao, Morata. All. Fabregas
