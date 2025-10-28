Serie A, novità importante sugli orari. La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario - Calcio News 24

Serie A: possibile rivoluzione negli orari, la Lega pensa di anticipare le partite serali

Nel mondo della Serie A potrebbe presto arrivare una piccola, ma significativa rivoluzione. Da tempo si discute sulla possibilità di anticipare l’orario delle partite serali, oggi fissato alle 20:45, per renderle più accessibili a un pubblico sempre più giovane e abituato a ritmi diversi di consumo televisivo. Un’idea che, inizialmente, sembrava solo una provocazione, ma che ora sta prendendo corpo grazie all’iniziativa di Adriano Galliani Simonelli, dirigente visionario e manager vicino alla Lega Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Simonelli avrebbe già avviato colloqui informali con Dazn, piattaforma che detiene i diritti esclusivi della Serie A fino al 2029. L’obiettivo è proporre un esperimento concreto: spostare il calcio d’inizio dalle 20:45 alle 20:00, o addirittura alle 19:45, per verificare se un orario più anticipato possa aumentare l’audience, soprattutto tra i giovanissimi. «Facciamo un test per vedere se funziona», avrebbe suggerito il dirigente, convinto che l’attuale collocazione penalizzi la fascia d’età più giovane, abituata a contenuti più rapidi e fruibili.

Serie A, Dazn apre al dialogo ma resta prudente

La risposta di Dazn non è stata un rifiuto netto. Pur mantenendo una certa cautela, la piattaforma si è detta disponibile a valutare la proposta, chiedendo però alla Lega Serie A di formalizzare la richiesta per iscritto. Simonelli, per il momento, ha preferito muoversi con discrezione per non mettere a rischio il ricchissimo contratto da oltre 700 milioni di euro annui che lega Dazn al campionato italiano. Tuttavia, le parti sembrano intenzionate a proseguire i contatti, e non si esclude che già nel corso di questa stagione possa essere disputata una partita pilota con il nuovo orario.

Allenatori e calciatori favorevoli al cambiamento

L’idea di anticipare l’orario delle gare di Serie A ha trovato il sostegno anche di Massimiliano Allegri, portavoce del pensiero di molti allenatori. «Giocare alle 20 invece che alle 20:45 permetterebbe ai calciatori di riposare meglio: tre ore di sonno in più fanno la differenza», ha spiegato l’ex tecnico della Juventus. Anche l’Associazione Italiana Calciatori guarda con favore a questa ipotesi, ritenendola utile per migliorare il recupero fisico degli atleti.

Per ora, la decisione finale resta nelle mani di Dazn, ma il dibattito è ufficialmente aperto. La Serie A potrebbe presto cambiare volto — o meglio, orario — per adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e dei protagonisti in campo.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A