 Serie A, novità importante sugli orari. La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario - Calcio News 24
Connect with us

Serie A

Serie A, novità importante sugli orari. La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

15 minuti ago

on

By

Ultime Notizie Serie A:

Serie A: possibile rivoluzione negli orari, la Lega pensa di anticipare le partite serali

Nel mondo della Serie A potrebbe presto arrivare una piccola, ma significativa rivoluzione. Da tempo si discute sulla possibilità di anticipare l’orario delle partite serali, oggi fissato alle 20:45, per renderle più accessibili a un pubblico sempre più giovane e abituato a ritmi diversi di consumo televisivo. Un’idea che, inizialmente, sembrava solo una provocazione, ma che ora sta prendendo corpo grazie all’iniziativa di Adriano Galliani Simonelli, dirigente visionario e manager vicino alla Lega Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Simonelli avrebbe già avviato colloqui informali con Dazn, piattaforma che detiene i diritti esclusivi della Serie A fino al 2029. L’obiettivo è proporre un esperimento concreto: spostare il calcio d’inizio dalle 20:45 alle 20:00, o addirittura alle 19:45, per verificare se un orario più anticipato possa aumentare l’audience, soprattutto tra i giovanissimi. «Facciamo un test per vedere se funziona», avrebbe suggerito il dirigente, convinto che l’attuale collocazione penalizzi la fascia d’età più giovane, abituata a contenuti più rapidi e fruibili.

Serie A, Dazn apre al dialogo ma resta prudente

La risposta di Dazn non è stata un rifiuto netto. Pur mantenendo una certa cautela, la piattaforma si è detta disponibile a valutare la proposta, chiedendo però alla Lega Serie A di formalizzare la richiesta per iscritto. Simonelli, per il momento, ha preferito muoversi con discrezione per non mettere a rischio il ricchissimo contratto da oltre 700 milioni di euro annui che lega Dazn al campionato italiano. Tuttavia, le parti sembrano intenzionate a proseguire i contatti, e non si esclude che già nel corso di questa stagione possa essere disputata una partita pilota con il nuovo orario.

Allenatori e calciatori favorevoli al cambiamento

L’idea di anticipare l’orario delle gare di Serie A ha trovato il sostegno anche di Massimiliano Allegri, portavoce del pensiero di molti allenatori. «Giocare alle 20 invece che alle 20:45 permetterebbe ai calciatori di riposare meglio: tre ore di sonno in più fanno la differenza», ha spiegato l’ex tecnico della Juventus. Anche l’Associazione Italiana Calciatori guarda con favore a questa ipotesi, ritenendola utile per migliorare il recupero fisico degli atleti.

Per ora, la decisione finale resta nelle mani di Dazn, ma il dibattito è ufficialmente aperto. La Serie A potrebbe presto cambiare volto — o meglio, orario — per adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e dei protagonisti in campo.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A

Related Topics:

Serie A

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

15 minuti ago

on

28 Ottobre 2025

By

Ultime notizie serie a pallone
Continue Reading

Fiorentina News

Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Dodò e Mandragora? Spunta una indiscrezione importante

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

30 minuti ago

on

28 Ottobre 2025

By

Dodò
Continue Reading