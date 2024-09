Serie A, Orsato: «Rocchi mi aveva chiesto di arbitrare ancora»

Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport parlando di vari temi

Daniele Orsato ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro. L’ex arbitro internazionale e di Serie A è intervenuto per svelare alcune idee sul suo futuro e non solo.

FUTURO – «Dico subito: non voglio designare né fare il presidente, voglio insegnare. Proposte? Svariate, anche dall’estero. Quella dalla Russia è diventata quasi un caso… Alla fine ho declinato e il motivo è molto semplice, voglio per prima cosa dare qualcosa all’Italia. Io ci sono»

ALTRO ANNO DA ARBITRO – «È vero, ma ho declinato subito, avrei tolto partite ai miei colleghi. Specie ai giovani e non si fa. Ho vissuto momenti fantastici, non dimentico il tributo finale di Atalanta-Fiorentina. Non potevo tornare, l’avevo promesso a mia mamma che se n’è andata poco tempo fa. Era stata lei la molla per farmi continuare dopo il Mondiale in Qatar, già lì avevo l’intenzione di salutare»

AIA – «Aspetto e aspetterò. Ho formulato una proposta a livello tecnico, non politico. Sono troppo giovane per fare il presidente. L’importante è che l’AIA smetta con le frizioni interne. La mia proposta è insegnare e portare gli arbitri attuali a livelli alti. So che serve attendere le elezioni…”. Conclusione su alcuni dettagli, tipo la ‘kryptonite VAR’: “Ma no… Ero dispiaciuto quando andavo al VAR perché ce l’avevo con me stesso, c’era da rivedere qualcosa che mi ero perso. Tra l’altro ho avuto spesso Irrati, miglior varista al mondo: che posso dire?”.

MIHAJLOVIC – «Con Sinisa ce ne siamo dette di ogni, sempre con realtà. Lo ricordo con affetto. E come giocatore dico Zanetti»