Serie A, il Pisa alla ricerca dell’allenatore: sempre più vicino l’accordo con Gilardino! Gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

Il Pisa è vicino a definire il nome del nuovo allenatore per la stagione 2025/26, dopo l’addio ufficiale di Filippo Inzaghi, protagonista della storica promozione in Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il favorito per la panchina nerazzurra è Alberto Gilardino.

Le trattative tra l’ex attaccante di Milan e Parma e il club toscano avrebbero registrato importanti passi avanti nelle ultime ore. L’ottimismo cresce, con la chiusura dell’accordo che potrebbe arrivare a breve. Per Gilardino sarebbe pronto un contratto biennale, con il compito di guidare il Pisa nella sua ambiziosa avventura in massima serie.

Con l’arrivo sempre più vicino di Gilardino, si raffreddano le piste alternative per la guida tecnica del Pisa. In particolare, Matias Almeyda, accostato al club nelle scorse settimane, sembra ormai destinato ad allenare il Siviglia nella Liga spagnola, chiudendo così la sua esperienza con l’AEK Atene.

Gilardino e le altre panchine in movimento

Il possibile arrivo di Gilardino al Pisa ha conseguenze anche sul mercato degli allenatori in Serie A e B. Il suo nome era stato accostato anche al Parma, a caccia del sostituto di Cristian Chivu, passato all’Inter come tecnico della Primavera. Tuttavia, i ducali sembrano puntare su altri profili come Raffaele Palladino e Daniele De Rossi, che restano in pole.

La scelta del Pisa punta a garantire continuità e ambizione, affidandosi a un tecnico giovane ma già esperto, protagonista di buoni risultati nelle sue recenti esperienze in panchina.

L’ufficialità dell’accordo tra Pisa e Gilardino potrebbe arrivare a breve, dando così il via alla pianificazione del ritiro estivo e del calciomercato in vista del ritorno in Serie A 2025/26.