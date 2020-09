Serie A, quanti esuberi: da Milik a Khedira la parole d’ordine è sfoltire

Le squadre di Serie A devono sfoltire le rose ma il mercato è bloccato: da Milik a Khedira passando per Joao Mario. Quanti esuberi

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio nelle sue pagine agli esuberi di lusso presenti nelle squadre di Serie A. Sono tanti i top player con stipendi monstre sul mercato ma senza offerte concrete che pesano sui bilanci già poveri dopo l’emergenza Coronavirus. Da qui al 5 ottobre sarà caccia all’affare, col rischio di ritrovarsi più di qualche scontento all’avvio delle competizioni.

L’Inter ha un macigno da 41 milioni di ingaggi lordi di cui si libererebbe volentieri. Il mancato riscatto del Bayern di Perisic complica i piani di Marotta e Ausilio, che speravano in un incasso da almeno 15 milioni per il croato. Ranocchia nei prossimi giorni può seguire Godin. Non si concretizzano offerte concrete invece per Joao Mario, Dalbert e Asamoah, tutti fuori dalle idee di Conte ma bloccati a Milano da un mercato al ribasso e ingaggi difficili da pareggiare per le pretendenti che si sono fatte avanti.

In tema di ingaggi pesanti, la Juve – che ha circa 38 milioni in stipendi lordi di cui si libererebbe volentieri – dopo aver sistemato la pratica Higuain da oggi si metterà a discutere con Khedira della difficile risoluzione del contratto da 7 milioni netti del tedesco. Le cessioni di Rugani e Douglas Costa garantirebbero milioni freschi per il mercato in entrata oltre ad abbattere il monte ingaggi.

Il Napoli aspetta di piazzare Milik, Ounas e Younes mentre Llorente aspetta la chiamata giusta fuori dall’Italia. A Roma, Cengiz Under rischia diventare una spina per Fonseca, che si trova una batteria di esterni troppo affollata. Nella Capitale si provano a piazzare quindi Kluivert e Perotti, oltre ai terzini Santon e Karsdorp. Da qualche mese il Milan ragiona sull’addio di Paquetà e gli investimenti estivi sostenuti finora invogliano ancora di più i rossoneri. Il tecnico ha già dato l’ok per salutare anche Laxalt e Halilovic, che hanno ingaggi sopra il milione ma non fanno parte del progetto. Alla Lazio rischia di trovarsi di troppo Caicedo ora che Muriqi viaggia spedito dal Fenerbahce verso il club biancoceleste. Simone Inzaghi ha già congedato invece Badelj, che era arrivato a Formello a parametro zero e ha uno stipendio da 1,2 milioni, e Wallace che tratta col Wolverhampton. Al Sassuolo va il record della rosa più ricca di esuberi: attualmente dodici.