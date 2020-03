Serie A, recuperi 25ª giornata: date e orari ufficiali

Serie A, recuperi 25ª giornata: attraverso i suoi canali ufficiali la Lega Calcio ha comunicato i recuperi per il sesto turno

La Lega Serie A ha reso note date e orari per i recuperi della sesta giornata del girone di ritorno, pur rimanendo ancora in sospeso Inter-Sampdoria, per assenza di “spazio” nel calendario nerazzurro. La Lega informa che quel match sarà riprogrammato alla “prima data utile”.

Mercoledì 18 marzo

18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18.30 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18.30 Torino-Parma (Sky)