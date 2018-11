Da Dzeko a Dybala, passando per Callejon, Simeone e Iago Falque. In Serie A ci sono molti nomi illustri che hanno perso il feeling con il gol

I periodi di crisi possono colpire chiunque, anche gli attaccanti abituati a trascinare le loro squadre alla vittoria, quelli che per intenderci riescono a superare con facilità le venti reti stagionali. In questa stagione di Serie A, però, sono molti i bomber che hanno perso la via della rete. Su tutti, a colpire maggiormente è l’involuzione dell’attaccante juventino Paulo Dybala, che dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo a Torino ha trovato sempre meno spazio nell’undici titolare. Il confronto con la scorsa stagione è impietoso: 9 gol in meno alla dodicesima giornata, che fortunatamente al momento sembrano non pesare in casa Juventus. Diversa pare invece la musica in Champions, con quattro reti segnate in altrettante gare. Un percorso analogo sembra quello intrapreso da Edin Dzeko, che nonostante in campionato sembri faticare a trovare la giusta continuità, in Europa continua a stupire, tenendo persino il passo di un mostro sacro come Messi.

In classifica marcatori pesa sicuramente l’assenza di José Callejon, che fortunatamente può contare su un Lorenzo Insigne in gran forma alla miglior stagione della sua carriera. Ma steccano anche bomber di assoluta qualità militanti in squadre di media classifica: il Cholito Simeone e Iago Falque stanno attraversando un brutto momento in chiave realizzativa, entrambi in passivo rispetto allo scorso anno.

Nonostante i numerosi gol persi, però, la Serie A continua a regalare emozioni e spettacolo grazie a giocatori ritrovati, piacevoli conferme ed esordi da capogiro. Insigne, Pavoletti e Defrel, dopo una stagione di luci e ombre, sono tornati a brillare intensamente. Le prodezze di CR7 e Piatek sono di pregevole fattura, mentre non mancano all’appello i soliti Immobile e Icardi, che a differenza di altri sembrano non aver affatto dimenticato come si segna.