Serie A, dieci anni di rigori: Milan in testa, Juve e Inter in fondo alla top ten

Dalla stagione 2009/2010, il Milan di Gattuso ha battuto ben 79 rigori, uno ogni quattro partite e mezza. Chiudono il podio Napoli e Lazio

Quello assegnato al Milan e sbagliato da Gonzalo Higuain contro la Juventus è solo l’ultimo dei rigori concessi in ordine di tempo. Ma negli ultimi dieci anni, dati Opta alla mano, sono stati molti i penalty concessi ai rossoneri. Addirittura, in questa speciale classifica, la squadra di Gattuso si piazza al primo posto. Ben 79 rigori in 354 partite dal 2009/2010 ad oggi, una media di un tiro dagli undici metri ogni quattro partite e mezzo. Al secondo posto troviamo appaiati Napoli e Lazio che nello stesso periodo ne hanno battuti 76. Fuori dal podio Fiorentina e Roma, con rispettivamente 74 e 72 penalty concessi. Sorprendentemente la Juventus è soltanto sesta, con una differenza di ben quattordici rigori dai giallorossi: soltanto 58, praticamente uno ogni 6 partite. E l’Inter? Subito dietro, appaiata con il Cagliari a 53. Chiudono la top ten Genoa e Udinese, che di tiri dagli undici metri ne hanno battuti 52 e 50.