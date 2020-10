Serie A, si lavora al progetto playoff: 340 partite e Final Eight

La Serie A potrebbe cambiare formato con lo Scudetto 2020/21 assegnato tramite playoff, è il piano di riserva della Lega Calcio.

La Lega Calcio sta lavorando all’ipotesi di introdurre i playoff per la stagione 2020/21 della Serie A nel caso in cui il regolare svolgimento del campionato non possa essere garantito.

Corriere dello Sport svela alcuni dettagli di questo piano parlando di un torneo in 3 fasi con 340 partite.

Lo Scudetto verrebbe poi assegnato con una Final Eight simile a quella realizzata dalla UEFA per Champions League ed Europa League nella scorsa stagione.