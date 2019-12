Serie A, squadre da trasferta: il dato sulle prime 14 giornate

Serie A, il dato è incredibile. Le squadre costruiscono, nelle prime 14 giornate di Serie A, le proprie fortune in trasferta

C’era un tempo in cui le squadra costruivano le proprie fortune tra le mura amiche. Quel periodo, almeno in queste prime 14 giornate di Serie A, sembra piuttosto lontano. A farlo sapere é La Gazzetta dello Sport tramite un dato.

Nell’epoca dei tre punti a partita, non era mai successo che appena il 52,3% fosse conquistato dalle squadre in casa, contro il 47,7% di quelle in trasferta. Dai motivi tattici, agli arbitraggi ai meno condizionamenti: tanti i moventi tirati in ballo dagli esperti.