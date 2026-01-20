Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada: oggi la decisione dell’Osservatorio

La domenica di follia andata in scena sull’Autostrada A1 rischia di costare carissima alle tifoserie di Fiorentina e Roma. Dopo la violenta guerriglia scatenatasi tra gruppi organizzati delle due fazioni, le istituzioni sono pronte a varare misure draconiane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’orientamento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale, che si riunirà nella giornata di oggi, è quello di vietare le trasferte a entrambe le curve fino al termine della stagione. Un provvedimento che penalizzerebbe pesantemente i Viola e i Giallorossi nella fase cruciale del campionato.

Da quest’anno, la linea adottata è quella della “tolleranza zero” verso i disordini, specialmente se avvengono in luoghi pubblici come stazioni o arterie stradali, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Un precedente significativo è già stato tracciato a ottobre con i sostenitori di Pisa e Verona, puniti inizialmente con tre mesi di stop dopo simili scontri, un provvedimento poi sospeso l’11 dicembre dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a fronte di un ravvedimento. Tuttavia, questa volta la clemenza sembra un’ipotesi remota.

A spingere per una punizione esemplare è anche Ezio Simonelli. Il Presidente della Lega Serie A, massima carica operativa del nostro campionato, ha usato parole di fuoco per condannare l’accaduto. Simonelli, rompendo gli indugi, ha inviato un messaggio di solidarietà alla Polizia e ha sottolineato come il sistema non possa più permettersi di “mischiare lo sport con questioni delinquenziali e scontri che minacciano la salute”. Se in passato la Lega aveva mediato per ammorbidire le sanzioni, ora il vento è cambiato: i club rischiano seriamente di dover viaggiare senza il supporto del proprio pubblico nelle sfide esterne. La decisione attesa in giornata potrebbe segnare uno spartiacque definitivo nella gestione dell’ordine pubblico legato al calcio, isolando i violenti con la massima severità possibile.

QUI: le notizie del giorno sulla Serie A.