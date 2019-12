Serie B, domina il Benevento. I segreti di Pippo Inzaghi

Serie B, il Benevento sta continuando il suo cammino spedito. Pippo Inzaghi guida sapientemente il club: quali sono i suoi segreti?

L’attuale Serie B rappresenta un campionato senza troppe certezze. Tranne una, ovvero il Benevento di Pippo Inzaghi, indiscutibile capolista. Ma quali sono i segreti dell’allenatore? La Gazzetta dello Sport ha portato avanti un’analisi.

In primis domina la mentalità del tecnico a voler crescere. Segue il mercato portato avanti con accortezza e in maniera mirata, che porta a una serie di risultati positivi da record. Ci sono poi i leader dello spogliatoio, come Coda, Caldirola e Maggio. Infine i margini di miglioramento che ancora esistono in alcuni profili, come Insigne.