Serie B, flop Monza: terzo posto a rischio per Brocchi

La Serie B è scesa in campo per la 32a giornata. Secondo pareggio consecutivo del Monza: l’1-1 col Pescara può costare il terzo posto

Secondo pareggio consecutivo per il Monza, che in occasione della 32a giornata di Serie B ha ottenuto solamente un punto contro il Pescara, penultimo in classifica. Ora il terzo posto è a rischio per la squadra di Brocchi, che potrebbe essere superata in giornata da Salernitana e Venezia.

L’Empoli resta in vetta a quota 59 punti (con due partite in meno rispetto agli avversari), segue il Lecce a 58 con ben sei lunghezze di vantaggio sulla zona playoff.