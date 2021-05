Marco Mancosu oggi ha annunciato di essere stato operato di tumore lo scorso marzo: ecco le parole di vicinanza della Lega di B

La Lega di B vicino a Marco Mancosu dopo l’annuncio della lotta al tumore iniziata lo scorso 26 marzo.

«Forza Marco! Siamo tutti con te! Mancosu ha annunciato tramite Instagram, di aver subito, il 26 marzo, un’operazione di rimozione di un tumore. Ieri è sceso in campo con il suo U.S. Lecce per inseguire il sogno suo e dei tifosi salentini. Ti auguriamo il meglio, ancora una volta, per continuare a essere l’esempio di sportività e di grandi valori, che hai dimostrato più volte di essere».