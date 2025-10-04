Serie B, è il momento della verità: ci sono già cinque panchine a rischio. Dal Monza alla Sampdoria, scatta l'ora dei verdetti - Calcio News 24

Serie B, arriva il momento della verità con tante panchine a rischio. Ecco la situazione

La Gazzetta dello Sport propone oggi una riflessione sulla posta in palio della settima giornata del campionato di Serie B. Tra oggi e domani, infatti, il torneo si appresta a diventare un vero e proprio spartiacque per il destino di molte panchine. Non è stato ancora cambiato un solo allenatore: un fatto abbastanza raro, accaduto solo tre volte nelle ultime dieci edizioni, e in tutti quei casi, i primi esoneri sono arrivati proprio dopo la settima giornata. Il rischio che la statistica venga aggiornata è altissimo.

I prossimi 90 minuti saranno delicati per ben cinque allenatori: Paolo Bianco a Monza, Guido Pagliuca ad Empoli, Fabio Caserta a Bari, Davide Possanzini a Mantova e Massimo Donati alla Sampdoria. Oltre alle difficoltà intrinseche delle loro squadre, c’è un altro fattore che incide: ci si avvia verso la seconda sosta di campionato, il momento ideale per chi vuole cambiare e dare una nuova scossa.

Monza. Si parte da Monza, dove Paolo Bianco, nonostante gli otto punti (due pareggi, due sconfitte), è sotto osservazione. Il recente pareggio di Empoli – con due pali e la sensazione di aver sprecato la vittoria – e la sconfitta interna contro il Padova non aiutano. Il club è fresco di cambio proprietà, con l’arrivo del fondo statunitense Beckett Layne Ventures che ha chiuso l’era Fininvest. Sebbene filtri fiducia, Bianco è stato scelto da Adriano Galliani, non dalla nuova proprietà. Una sconfitta interna contro il Catanzaro potrebbe spingere a un cambio, con Eugenio Corini e Moreno Longo tra i papabili.

Bari. A Bari, la situazione di Fabio Caserta è complessa. Moreno Longo, ancora sotto contratto con il club pugliese che non l’ha confermato la scorsa estate, sembra essere la pedina chiave: se trovasse una nuova panchina, alleggerirebbe il bilancio del club. A quel punto, in caso di risultato negativo oggi pomeriggio contro il Padova, Luigi De Laurentiis potrebbe sollevare dall’incarico Caserta. Tra i possibili sostituti c’è Rolando Maran, già biancorosso nel 2006-07 e reduce dalla salvezza conquistata sul campo con il Brescia.

Mantova. Maran interessa anche al Mantova, fermo a tre punti e reduce da quattro sconfitte consecutive dopo la vittoria di fine agosto contro il Pescara. Dopo il 2-1 di Castellammare di Stabia, la squadra è rimasta in ritiro in Campania in vista della gara di oggi ad Avellino. Un’altra sconfitta potrebbe essere fatale a Davide Possanzini, che nel 2023 aveva portato una promozione in B e la salvezza. Alternative: Pierpaolo Bisoli (ex Brescia) o William Viali (ex Reggiana).

Empoli. Anche Empoli registra nomi come Viali e Longo. I toscani hanno raccolto sei punti e non vincono dalla prima di campionato. Guido Pagliuca è sotto esame, anche se in molti ricordano il precedente di Maurizio Sarri nel 2012-13, che iniziò malissimo ma ottenne la fiducia del club e sfiorò la promozione. In caso di un nuovo ko, domani a Bolzano contro il Südtirol, il club potrebbe sollevare Pagliuca. Fabrizio Corsi, intanto, ha ancora sotto contratto Roberto D’Aversa.

Sampdoria. Ultima a due punti, ancora senza vittorie, cerca domani contro il Pescara la vittoria della svolta per salvare la panchina di Massimo Donati. A Genova si parla di Rolando Maran, ma anche di Roberto Breda e di un altro ex blucerchiato come Beppe Iachini.

La Serie B non perdona. Il settimo turno è pronto a emettere i suoi primi verdetti, e per molti, l’attesa è carica di tensione.