Serie B, il Padova alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell’agibilità dell’Eugenio. Il ‘Menti’ di Castellamare in pole

Serie B, il Padova alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell’agibilità dell’Eugenio. Chiesta la disponibilità per il ‘Menti’ di Castellamare

Dopo la bocciatura dell’agibilità dello stadio Euganeo della città patavina da parte della Commissione provinciale di vigilanza, dovuta al rilevamento di criticità legate alla capienza e alla sicurezza, il Padova sta lavorando sulla ricerca di un nuovo stadio per l’inizio della stagione di Serie B.

I lavori previsti per renderlo agibile, infatti, non saranno completati entro i termini per l’iscrizione al prossimo campionato e per questo, come riporta Trivenetogoal.it, sarebbe stata chiesta la disponibilità dell’impianto del Menti di Castellamare di Stabia.

l Padova, come riferiscono fonti vicine alla società, ha comunque come obiettivo quello di ottenere la piena agibilità del proprio stadio entro l’inizio del campionato di Serie B, fissata per il 22 agosto, e dunque la richiesta del Menti sarebbe solo un passaggio formale.